المسابقات تمهل الأندية المتأخرة بكشوفات لاعبيها مدة اسبوع

شفق نيوز/ أمهلت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، الأندية المشاركة في دوري الشباب الممتاز وجميع فرق الفئات العمرية في بغداد للموسم الحالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ والتي لم تكمل العدد المسموح به في الكشوفات (٣٠ لاعبا) إلى إكمال كشوفاتها خلال أسبوع.

وبين المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان فحص اللاعبين يبدأ من يوم غد الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/٥ مع حضور اللاعبين في مقر الاتحاد بالنسبة لأندية بغداد لدوري الشباب الممتاز.

واضاف ان مقرات الاتحادات الفرعية سيكون من خلالها حضور لاعبي اندية المحافظات العراقية.