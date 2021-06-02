المسابقات تقرر تأهل فريق رابع من كل مجموعة لممتاز الشباب

شفق نيوز/ حصلت موافقة الهيأة التطبيعية، يوم الاربعاء، على مقترح لجنة المسابقات بتأهل فريق رابع من كل مجموعة من دوري الشباب الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وبهذا القرار يصبح عدد الفرق المتأهلة لنهائيات دوري الشباب الممتاز ثمانية فرق سيتم تحديد أسلوب المباريات ومكان إجرائها الأسبوع المقبل.

ويتصدر الزوراء المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب المصاحب للدوري الممتاز.

وكان فريق شباب نادي الزوراء قد حقق فوزه الاخير على شباب السماوة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الاخيرة لدوري الشباب المصاحب الى الدوري الممتاز بكرة القدم ، ليرفع رصيده الى 20 نقطة في صدارة الترتيب فرق دوري الشباب المصاحب للدوري الممتاز للموسم الحالي .