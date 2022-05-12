المسابقات تقرر ايقاف 4 دوريات لكرة القدم بسبب الامتحانات المدرسية

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إيقاف منافسات أربعة دوريات للفئات العمرية لمنح اللاعبين فرصة للاستعداد للامنتحانات النهائية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تقرر إيقاف مباريات الدوريات الممتازة لفئات الشباب، والناشئين والأشبال، ودوري الدرجة الأولى للشباب، ابتداءً من يوم السبت المقبل، وذلك لتزامنها مع الامتحانات المدرسية لجميع المراحل الدراسية.

وخسر فريق ناشئة القوة الجوية اليوم امام نظيره الزوراء بهدف من ركلة جزاء لحساب الجولة الرابعة من دوري الناشئين في اللقاء الذي جرت احداثه على ملعب نادي الزوراء الرياضي.