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المسابقات تعلن عن مباريات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-23T07:45:02+0000
المسابقات تعلن عن مباريات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات عن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز للموسم 2021-2022.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من الشهر الحالي بإقامة خمس مباريات على ان تستكمل المواجهات بخمس مباريات أخرى في اليوم التالي.

وتقام اربع مباريات يوم السبت في الساعة الثالثة والنصف عصراً وعلى ملعب التاجي يلتقي فريقا سامراء مع القوة الجوية، بينما يضيف ملعب السليمانية مباراة نوروز وضيفه النفط، ويلتقي فريقا زاخو ونادي الكرخ على ملعب الاول، والقاسم يواجه الصناعة على ملعب الكفل، بينما تقام مباراة واحدة في السادسة والنصف مساءً على ملعب ميسان الدولي يجمع نفط ميسان مع نفط الوسط.

وتتواصل مواجهات الدور الثاني في اليوم التالي "الاحد" بإقامة خمس مواجهات، اثنتان منها في الثالثة والنصف، تجمع الاولى فريقا الديوانية مع ضيفه الزوراء على ملعب الاول، ويلتقي في الثانية فريقا الكهرباء والشرطة على ملعب التاجي، ويضيف ملعب فرانسو حريري مباراة واحدة في الساعة السادسة تجمع اصحاب الارض اربيل مع ضيفه امانة بغداد، وفي الساعة السادسة ايضا يضيف فريق الطلبة فريق نادي النجف على ملعب الشعب الدولي ، وتقام مباراة ديربي بصري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء والتي تجمع فريق نادي نفط البصرة مع فريق نادي الميناء .

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