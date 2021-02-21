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المسابقات ترفض طلب إدارة الزوراء تأجيل مواجهة الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-21T13:49:01+0000
المسابقات ترفض طلب إدارة الزوراء تأجيل مواجهة الشرطة

شفق نيوز/ ردت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاحد، طلب إدارة نادي الزوراء بتأجيل مباراة فريقها الكروي أمام فريق الشرطة في الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز والتي من المؤمل ان تقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الشعب الدولي.

وقالَ رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "إشارة الى كتاب نادي الزوراء ذي العدد 110 في 20 شباط 2021 المتضمن طلب تأجيل مباراته أمام نادي الشرطة المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل، اجتمعت لجنة المسابقات، اليوم، وقررت عدم الموافقة على تأجيل المباراة حفاظاَ على انسيابية الدوري، والتزاماَ بالمواعيد المقررة لانتهائه في وقته المحدد".

وأشارَ عوفي إلى أن "المسابقات تنظر لجميع الأندية بعين واحدة، وهدفها إكمال الدوري في موعده المحدد دون أي تأجيلات".

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