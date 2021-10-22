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المسابقات تحسم الجدل: لا توقف للدوري بعد الآن

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-22T08:57:56+0000
المسابقات تحسم الجدل: لا توقف للدوري بعد الآن

شفق نيوز / حسمت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، الجدل بشأن توقفات الدوري الممتاز، وقررت عدم توقف البطولة حتى وإن شارك المنتخب في بطولات ومباريات دولية.

وقال عضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حازمة في قرارها بشأن عدم التأجيل لاسيما بعد ان اتفاقها مع رئيس الاتحاد عدنان درجال بعدم تأجيل الدوري مهما كانت الأسباب وكان بتأجيلها في الجولة الرابعة لسبب استثنائي هو مشاركة ثلاثة منتخبات في استحقاقات مختلفة".

وأضاف الأوسي، أن "اللجنة كانت قد وافقت على تاجيل الدور السابق واشترطت عدم تاجيل اي دور في الجولات المقبلة بعد ذلك ليتسنى للدوري السير بشكل صحيح وانتهاء مدته حسب ما خطط له".

وأوضح أن "الاتفاق جرى بين اللجنة من جهة ورئيس الاتحاد عدنان درجال من جهة أخرى"، مؤكداً أن "الدوري سيستمر حتى وإن خاض المنتخب الوطني لقاءه المرتقب امام سوريا وبعده مع كوريا الجنوبية".

ومن المؤمل أن يستضيف ملعب المدينة الرياضية بالبصرة، لقائي منتخب العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية في شهر تشرين الثاني المقبل في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم.

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