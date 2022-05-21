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المسابقات تحدد موعد مباريات الدور ربع النهائي لـ"كأس العراق"

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-21T10:32:21+0000
المسابقات تحدد موعد مباريات الدور ربع النهائي لـ"كأس العراق"

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، موعد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وقال عضو اللجنة نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حددت موعد الدور ربع النهائي للكأس، بعد الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز".

وأوضح الأوسي، أن "الفرق التي وصلت إلى دور الثمانية من البطولة هي الزوراء، القوة الجوية، أربيل، زاخو، الكرخ، الكهرباء، أمانة بغداد، ومصافي الجنوب".

وأشار إلى أن "المباريات ستقام على النحو التالي: فريق الكرخ يواجه ضيفه أربيل، على ملعب الساحر أحمد راضي، وعلى ملعب التاجي يلتقي فريقا الكهرباء وضيفه أمانة بغداد، والزوراء يواجه القوة الجوية في مباراة قمة جماهيرية تقام على ملعب الشعب الدولي، وزاخو يواجه مصافي الجنوب، على ملعب زاخو".

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