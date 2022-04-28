المسابقات تحدد موعد مباراة مؤجلة للقوة الجوية امام امانة بغداد

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إقامة المباراة المؤجلة بين فريقي القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة 26 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

وحددت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، موعد إقامة المباراة المؤجلة في الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أيار/ مايو المقبل في ملعب الشعب الدولي.

بينما سيكون يوم السبت الموافق 30 من هذا الشهر الجاري ختاماً لمنافسات الجولة 29 بإقامة مباراتين، تجري الاولى على ملعب الديوانية في الساعة الثالثة والنصف عصرا بين فريقي اصحاب الارض والقوة الجوية، والثانية بين اربيل وضيفه زاخو.

وخرج فريق القوة الجوية من دوري أبطال آسيا بعد خسارته الاخيرة امام مومباي الهندي بهدف وحيد.

ويحتل القوة الجوية المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 48 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.