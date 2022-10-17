المسابقات تحدد موعد إجراء قرعة دوري الدرجة الأولى وكأس العراق

شفق نيوز / دعت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ممثلي أندية الدرجةِ الأولى المشاركة في الدوري العراقي لموسم 2022 -2023 إلى حضورِ قرعة الدوري التي حددت يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري، في الساعة الثالثة ظهراً في مقرّ الاتحادِ.

وقررت اللجنةَ، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمديدَ فترة تسجيل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى، إلى يوم 30 من شهر تشرين الأول الجاري.

كما دعت اللجنة، أندية الدرجة الأولى وفرق الدرجة الثانية المشاركة في بطولةِ كأس العراق لموسم 2022-2023 إلى الحضورِ يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه في الساعة الحادية عشرة صباحاً، لإجراء قرعةِ كأس العراق في قاعةِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم.