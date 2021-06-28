المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الأشبال لكرة القدم

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، الخامس من شهر تموز المقبل موعداً لانطلاق دوري الأشبال لكرة القدم للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال عضو اللجنة علي عباس عبد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ١٢ فريقاً ستشارك في الدوري تم تقسيمها لمجموعتين، ويكون اللعب على مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن يتأهل صاحبيّ المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي.

وبين ان المجموعة الأولى ضمت الطلبة والزوراء والصليخ والمشاهدة والصناعات الكهربائية وشباب العراق، فيما ضمت المجموعة الثانية القوة الجوية والجيش وبلادي والشباب وبغداد والحسين.

واضاف سيتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني، حيث ستجري المباريات بطريقة التقاطع لتحديد الفرق المتأهلة للمباراة النهائية.

وختم عباس عبد بالقول "لدينا إصرار كبير على انطلاق دوري الأشبال كون هذه الفئة تعد الركيزة الأولى لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وهي الشريان الرئيسي لأنديتنا ومنتخباتنا في المستقبل".