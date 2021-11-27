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المسابقات تحدد موعد انطلاق الدور 16 من كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T10:22:39+0000
المسابقات تحدد موعد انطلاق الدور 16 من كأس العراق

شفق نيوز / حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يومي الرابع والخامس من شهر كانون الأول المقبل، موعداً لانطلاق دور الـ 16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم.

ودعت اللجنة ممثلي أندية (الزوراء - القاسم - الشرطة - أربيل- مصافي الجنوب – الصليخ - الكهرباء - نوروز) إلى "الحضور لمقر الاتحاد لغرض إجراء القرعة الخاصة لتحديد الملاعب التي ستجري عليها مبارياتها".

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن موعد اجراء القرعة سيكون عند الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غدٍ الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من الشهر الحالي".

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