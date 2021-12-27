المسابقات تحدد موعد الانتقالات الشتوية للفرق الممتازة

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم يوم الاثنين فتحَ فترة الانتقالات الشتويةِ وتسجيل اللاعبين ابتداءً من (٢٠٢٢/١/١) ولغاية الساعةِ الثانية عشرة ليلاً من (٢٠٢٢/١/٢٨).

ودعت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأنديةِ المشاركة في بطولاتِ الاتحاد إلى "ضرورةِ إرسال الكشوفات وعقودِ اللاعبين بكتابٍ رسمي مع مخولٍ من النادي لأمور إداريةٍ وتنظيمية".

كما قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم تحديدَ العاشر من شهر كانون الثاني المقبل موعداً لانطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى.