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المسابقات تحدد مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-16T11:55:24+0000
المسابقات تحدد مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل.

يوم الثلاثاء: ستقام مباراتان تجمع الأولى فريقي النفط والطلبة على ملعب الأول في الساعة 3:30 عصراً، ويحتضن ملعب النجف الدولي المباراة الثانية التي تجمع فريقي نفط الوسط وضيفه الديوانية.

وفي يوم الأربعاء: تقام ثلاث مواجهات، اثنان منها في الساعة 3:30 عصراً، تجمع الأولى فريقي نوروز وضيفه الزوراء على ملعب الجامعة في السليمانية، والثانية تقام في ملعب أمانة بغداد بين أصحاب والأرض والجمهور وضيفه القاسم، أما اللقاء الثالث فيقام في الساعة 10 مساءً على ملعب الشعب الدولي بين فريقي الشرطة وضيفه الصناعة.

أما يوم الخميس المقبل: فستقام ثلاث مباريات، الأولى في الساعة 3:30 عصراً، تجمع فريقي الكرخ ونفط ميسان على ملعب أحمد راضي، وتقام مباراتان في الساعة 10 مساءً تجمع الأولى على ملعب زاخو صاحب الأرض والجمهور وضيفه الكهرباء، والثانية على ملعب الفيحاء بين فريقي الميناء وضيفه سامراء.

وستقام مباراة واحدة في ختام الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز، يوم الجمعة المقبل، وتجمع بين فريقي نفط البصرة وضيفه أربيل على ملعب الفيحاء بالبصرة، في تمام الساعة 10 مساءً.

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