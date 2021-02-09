المسابقات تحددُ مواعيد انطلاق دوري الرديف والناشئين لمحافظة بغداد

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، مواعيد انطلاق دوري الرديف والناشئين لمحافظة بغداد، في الاجتماع الذي عُقد بمقر الاتحاد بحضور ممثلي الاندية.

وقالَ رئيس اللجنة، الدكتور حيدر عوفي لوكالة شفق نيوز؛ إن دوري الرديف سينطلق يوم 18 شباط الجاري، بينما تنطلق منافسات دوري الناشئين يوم 19 شباط الحالي.

وأضافَ عوفي؛ ان اللجنة أكدت على الأندية المشاركة بضرورة جلب كشوفاتها مع تعهدات رئيس النادي والمدربين، وتحديد الملاعب الخاصة بهم، وكذلك الشهادة التدريبية فئة "c" فما فوق، وبعكسه لا يحق للنادي المشاركة في البطولات المذكورة، وخلال موعد أقصاه يوم 14 شباط الجاري.

واختتمَ رئيس لجنة المسابقات بالقول: نطمح إلى أن تكون مباريات دوري الرديف والناشئين فرصة لتطوير قدرات اللاعبين، واكتشاف الطاقات الواعدة لخدمة كرتنا مستقبلًا.