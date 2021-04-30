المسابقات تحدد مواعيد المباريات المؤجلة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز / حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية مواعيد المباريات المؤجلة لعدد من مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "عددا من المباريات أجلت بسبب مشاركة فريقي الشرطة والقوة الجوية في بطولة دوري ابطال اسيا".

وأضاف عوفي، ان "أربع مباريات مؤجلة ستقام في بغداد، ثلاث منها على ملعب الشعب الدولي، في الساعة العاشرة، وواحدة تقام على ملعب نادي الكرخ في الساعة الرابعة عصراً".

ولفت إلى أن "مباراة واحدة ستقام يوم الاثنين المقبل في الساعة العاشرة مساءً بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه الديوانية".

وتقام الثلاثاء المقبل، مباراة واحدة في نفس الوقت وعلى الملعب ذاته بين فريقي الشرطة وضيفه نفط ميسان، بحسب عوفي.

ووفقا له، ستقام يوم الجمعة المقبل، مباراتين الأولى على ملعب أحمد راضي في الساعة الرابعة عصرا بين الكرخ وضيفه الشرطة، والثانية على ملعب الشعب يلاقي القوة الجوية ضيفه فريق نفط الوسط في الساعة العاشرة مساء.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة، رغم تأجيل مباراتين لمشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.