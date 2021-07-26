المسابقات تحدد المباراة الفاصلة بين الصناعات الكهربائية وسامراء

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، موعد ومكان اقامة المباراة الفاصلة بين الصناعات الكهربائية وسامراء لحسم أي من الفريقين سيكون ضمن فرق دوري الكبار ومن يهبط لدوري المظاليم.

وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان تأكد ترتيب فريق الصناعات الكهربائية في المركز الثامن عشر بتعادله اليوم امام الشرطة 1-1 في آخر جولة للدوري الممتاز، سيكون على موعد مع فريق سامراء الحاصل على المركز الثالث في منافسات دوري الدرجة الاولى.

وبين ان اللقاء سيكون يوم الجمعة المقبل على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، مشيرا الى ان الفائز سيكون ضمن فرق الدوري الممتاز بينما سيهبط الخاسر الى مصاف دوري الدرجة الاولى.

وكان فريقا السماوة والحدود قد هبطا رسميا للدرجة الاولى، بينما صعد فريقا الصناعة ونوروز لدوري الدرجة الممتاز.