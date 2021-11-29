سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المسابقات تجري قرعة دور الـ16 لكأس العراق وتحدد موعد انطلاق البطولة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T10:37:49+0000
المسابقات تجري قرعة دور الـ16 لكأس العراق وتحدد موعد انطلاق البطولة

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق بكرة القدم، واسفرت السحبة عن اجراء ثمان مواجهات.

وسيلاقي فريق نادي الكرخ على ملعبه فريق نادي ديالى، وسيواجه فريق نادي الكهرباء فريق نادي نوروز على ملعب الاخير.

كما سيواجه فريق نادي اربيل على ملعب فرانسو حريري فريق نادي الشرطة ، ويلاقي فريق نادي النجف على ملعبه فريق نادي امانة بغداد.

وسيحل، فريق نادي الزوراء ضيفا على فريق القاسم ويقام اللقاء على ملعب الكفل، كما سيضيف فريق نادي الصليخ على ملعبه فريق نادي المصافي الجنوب.

ويحل فريق القوة الجوية ضيفاً على فريق نادي نفط البصرة ويقام اللقاء على ملعب الفيحاء ، واخيرا يلتقي فريقا نادي زاخو مع مضيفه نادي نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي.

ودعت لجنة المسابقات ممثلي الأندية لتحديد الملاعب في بطولة الكأس، وقررت تحديد يومي الرابع والخامس من شهر كانون الأول المقبل موعداً لانطلاق دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

related

لجنة المسابقات توضح آلية وتعليمات المشاركة في كأس العراق

Date: 2021-09-06 07:07:19
لجنة المسابقات توضح آلية وتعليمات المشاركة في كأس العراق

المسابقات تحدد موعد انطلاق الدور 16 من كأس العراق

Date: 2021-11-27 10:22:39
المسابقات تحدد موعد انطلاق الدور 16 من كأس العراق

تحديد الاثنين المقبل موعداً لإجراء قرعة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى

Date: 2021-10-02 15:39:39
تحديد الاثنين المقبل موعداً لإجراء قرعة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى

لجنة المسابقات تكشف حقيقة استقالة اعضائها بالكامل بسبب ضغوطات

Date: 2021-03-10 10:16:59
لجنة المسابقات تكشف حقيقة استقالة اعضائها بالكامل بسبب ضغوطات

إدارة نادي الزوراء تطمح للفوز بكأس العراق للمرة 17

Date: 2021-07-17 10:50:47
إدارة نادي الزوراء تطمح للفوز بكأس العراق للمرة 17

كربلاء ينهي مشوار الناصرية في بطولة كأس العراق لكرة القدم

Date: 2021-10-08 16:08:46
كربلاء ينهي مشوار الناصرية في بطولة كأس العراق لكرة القدم

بانتظار الاتحاد الآسيوي.. الدوري العراقي الممتاز يواجه خطر الإيقاف

Date: 2021-09-12 13:31:43
بانتظار الاتحاد الآسيوي.. الدوري العراقي الممتاز يواجه خطر الإيقاف

نادي القوة الجوية يسحب لاعبيه من المنتخب لملاقاة زاخو في "كأس العراق"

Date: 2021-05-20 14:55:30
نادي القوة الجوية يسحب لاعبيه من المنتخب لملاقاة زاخو في "كأس العراق"