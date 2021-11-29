المسابقات تجري قرعة دور الـ16 لكأس العراق وتحدد موعد انطلاق البطولة

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق بكرة القدم، واسفرت السحبة عن اجراء ثمان مواجهات.

وسيلاقي فريق نادي الكرخ على ملعبه فريق نادي ديالى، وسيواجه فريق نادي الكهرباء فريق نادي نوروز على ملعب الاخير.

كما سيواجه فريق نادي اربيل على ملعب فرانسو حريري فريق نادي الشرطة ، ويلاقي فريق نادي النجف على ملعبه فريق نادي امانة بغداد.

وسيحل، فريق نادي الزوراء ضيفا على فريق القاسم ويقام اللقاء على ملعب الكفل، كما سيضيف فريق نادي الصليخ على ملعبه فريق نادي المصافي الجنوب.

ويحل فريق القوة الجوية ضيفاً على فريق نادي نفط البصرة ويقام اللقاء على ملعب الفيحاء ، واخيرا يلتقي فريقا نادي زاخو مع مضيفه نادي نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي.

ودعت لجنة المسابقات ممثلي الأندية لتحديد الملاعب في بطولة الكأس، وقررت تحديد يومي الرابع والخامس من شهر كانون الأول المقبل موعداً لانطلاق دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.