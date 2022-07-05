المسابقات العراقية: مباراة ختام الكأس غير مقررة.. لا تعتمدوا التسريبات

شفق نيوز/ افادت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن كل ما يثار من تحديد موعد جديد لمباراة نهائي كاس العراق مجرد تسريبات غير مؤكدة .

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، "نستغرب كلجنة، التسريبات التي تصدر في وسائل الإعلام والمواقع بشأن تحديد موعد جديد لنهائي كأس العراق والذي كنا قد حددناه كموعد أولي غير نهائي في التاسع من الشهر الحالي".

وأضاف، أن اللجنة تفاجئت عند اصدار مساء أمس أنباء تؤكد عن لسان المسابقات بأن المباراة ستقام يوم 16 من الشهر الحالي .

ونفى الآوسي ما يتداول من أنباء تخص تأجيل مباراة نهائي كأس العراق بين الكرخ والكهرباء الى يوم 16 من هذا الشهر، موضحاً ان تلك الاخبار مجرد تسريبات ولا يجوز اعتمادها ولابد من اخذ الخبر من بيان اتحادي.

ودعا وسائل الاعلام لتوخي الحذر بنقل الأنباء التي لابد أن تخرج من مصدر مؤكد من داخل الاتحاد واللجنة، وليس من خلال تسريبات غير معتمدة .