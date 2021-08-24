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المسابقات العراقية تكشف عن آليات جديدة بشأن الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-24T10:45:18+0000
المسابقات العراقية تكشف عن آليات جديدة بشأن الدوري الممتاز

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، عن آليات جديدة منها أن فرق الدوري ستستقر الموسم المقبل عند 18 فريقاً فقط، وأن الدوري ينطلق رسمياً في الـ 20 من أيلول المقبل.

وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "أي تغيير لم يطرأ على الموعد لاسيما بسبب تداخل موضوع تراخيص الملاعب للأندية وعدم اكتمال إجرءات الأندية بشأن تجهيز وتحديد ملاعبها النظامية والتي حددت لجنة التراخيص لهذه الفرق مهله لموعد أقصاه 25 من هذا الشهر لاتمام الإجراءات".

وأوضح عوفي، "أوصينا بهبوط أربعة أندية للموسم 2021-2022 وصعود اثنين فقط، ليستقر العدد عند 18 فريقاً للموسم المقبل"، مشيراً إلى أن "القرار الأخير بهذا الشأن سيكون عند الهيئة التطبيعية".

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