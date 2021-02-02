المسابقات العراقية تحدد موعد انطلاق تصفيات المنطقة الغربية

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، موعد التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للمنطقة الغربية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اجرت، اليوم، قرعة التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للمنطقة الغربية في مقر الاتحاد بحضور رئيس التطبيعية إياد بنيان واسعد لازم واعضاء لجنة المسابقات.

وأوضح أنه تم تحديد موعد انطلاق التصفيات في الخامس عشر من الشهر الحالي، بعد أن تم توزيع الفرق المتأهلة بين مجموعتين تلعب على مرحلتين تتأهل منها ثلاثة فرق الى الدوري العام للدرجة الاولى .

بدوره قال رئيس التطبيعية، إياد بنيان، في بيان إن دوري الدرجة الاولى لابد ان يحظى بالاهتمام والرعاية لأنه من ركائز تطوير اللعبة والارتقاء بالمستوى الفني لكرتنا، مؤكداً نعمل على توفير سبل نجاح التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الاولى.

كما تحدثَ عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي، قائلا، إن المباريات ستنطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي، مبيناً أن الفرق قسمت على مجموعتين، ضمت الاولى الصوفية والعلم والموصل والخالص، والمجموعة الثانية ضمت الفهد والشرقاط والفتوة وديالى.

وأشارَ الاوسي الى ان مباريات الجولة الاولى للتصفيات ستجمع الموصل والخالص ويلاعب الصوفية العلم، أما في المجموعة الثانية فسيواجه الفتوة ديالى ويلاقي الشرقاط الفهد.

وأوضح أن فريقاً واحداً سيتأهل من كل مجموعة، والثواني سيلعبان مباراة فاصلة في ملعبٍ محايد، وتقام المباريات في ملاعب نظامية وبدون جمهور، مشدداً على ضرورة توفير سيارة إسعاف من اجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، وإظهار المباريات بالمظهر اللائق.