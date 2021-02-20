سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المرور تغرم حارس مرمى النفط: بلل "الاستثناء" واشرب ماءه

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-20T12:34:55+0000
المرور تغرم حارس مرمى النفط: بلل "الاستثناء" واشرب ماءه

شفق نيوز/ تعرض حارس حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، يوم السبت، إلى الغرامة من قبل سيطرة مرورية أثناء توجهه لأداء الوحدة التدريبية لفريقه، بذريعة مخالفة حظر التجوال.

وبحسب إيصال الغرامة الذي ورد لوكالة شفق نيوز الذي عرضه الحارس سعدون، فقد تم تغريمه بمبلغ (100) ألف دينار في سيطرة الزعفرانية ببغداد، بسبب خروجه الى التدريبات.

وقال سعدون؛ ان لاعبي الاندية الكروية المشاركة في الدوري الممتاز مشمولون بالاستثناء من الحظر بعد صدور أوامر من العمليات المشتركة بالسماح للاعبين بالذهاب إلى الوحدات التدريبية.

وذكر الحارس مصطفى سعدون أنه حاول مناقشة ضابط المرور الذي رفض الاستماع إليه، وكانت إجابته بالنص (وين اكو طوبة) والاستثناء (بلله واشرب مية)، وفقا لسعدون.

وفي ذات السياق؛ حصلت وكالة شفق نيوز؛ على نسخة من الاستثناء الخاص بالأندية التي تلعب في الدوري الممتاز والصادر من العمليات المشتركة.

related

كورونا يغيّب رئيس نادي الميناء السابق

Date: 2021-02-17 13:32:13
كورونا يغيّب رئيس نادي الميناء السابق

تشخيص إصابة بوغبا بفيروس كورونا

Date: 2020-08-27 14:46:07
تشخيص إصابة بوغبا بفيروس كورونا

لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

Date: 2020-11-24 06:48:51
لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

الغاء بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020

Date: 2020-09-10 11:24:56
الغاء بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020

شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

Date: 2020-11-29 08:47:46
شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

كورونا يخترق بشدة صفوف بشكتاش التركي

Date: 2020-09-18 07:02:06
كورونا يخترق بشدة صفوف بشكتاش التركي

جلال حسن يتعافى من كورونا وينتظر قراراً اماراتياً للعودة إلى بغداد

Date: 2020-11-29 15:23:13
جلال حسن يتعافى من كورونا وينتظر قراراً اماراتياً للعودة إلى بغداد

كورونا يحرم العراق من عبد الزهرة ومارتن و"التطبيعية" تبعد "شامل" وتستعين بـ"كوجل"

Date: 2020-11-08 15:14:27
كورونا يحرم العراق من عبد الزهرة ومارتن و"التطبيعية" تبعد "شامل" وتستعين بـ"كوجل"