المرور تغرم حارس مرمى النفط: بلل "الاستثناء" واشرب ماءه

شفق نيوز/ تعرض حارس حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، يوم السبت، إلى الغرامة من قبل سيطرة مرورية أثناء توجهه لأداء الوحدة التدريبية لفريقه، بذريعة مخالفة حظر التجوال.

وبحسب إيصال الغرامة الذي ورد لوكالة شفق نيوز الذي عرضه الحارس سعدون، فقد تم تغريمه بمبلغ (100) ألف دينار في سيطرة الزعفرانية ببغداد، بسبب خروجه الى التدريبات.

وقال سعدون؛ ان لاعبي الاندية الكروية المشاركة في الدوري الممتاز مشمولون بالاستثناء من الحظر بعد صدور أوامر من العمليات المشتركة بالسماح للاعبين بالذهاب إلى الوحدات التدريبية.

وذكر الحارس مصطفى سعدون أنه حاول مناقشة ضابط المرور الذي رفض الاستماع إليه، وكانت إجابته بالنص (وين اكو طوبة) والاستثناء (بلله واشرب مية)، وفقا لسعدون.

وفي ذات السياق؛ حصلت وكالة شفق نيوز؛ على نسخة من الاستثناء الخاص بالأندية التي تلعب في الدوري الممتاز والصادر من العمليات المشتركة.