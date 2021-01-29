المركز التطويري يدعو المواهب الجديدة لحضور الاختبار النهائي

شفق نيوز/ دعت مراكز الموهبة التابعة للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي في بغداد، يوم الجمعة، اللاعبين الذين تم انتقاؤهم مسبقا من قبل مدربي المراكز، الى الحضور يوم غد السبت لإجراء الاختبار النهائي.

وقال شامل كامل مدير المركز التطويري في التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ إن الدعوة تشمل ممن تم إعلامهم بذلك في وقت سابق، الى الحضور غدا السبت الموافق 30/1/2021، في الساعة الثالثة ظهرا، لإجراء الاختبارات النهائية في ملعب الشعب الدولي - مركز الموهبة الرياضية - لاختيار الأفضل ضمن المراكز وحسب مواهبهم وإمكانياتهم الفنية.

وأضاف كامل؛ ان الاختبارات ستكون لاختيار ابرز المواهب الكروية والافضل من بين المتقدمين وتهيئتهم في المراكز عبر مدربين على مستوى عال من خلال وضع منهاج فني متطور، ليكونوا رافدا للاندية والمنتخبات العراقية.

وبين ان الهدف من تأسيس هذه المراكز هو تطوير الكرة العراقية ووضعها بالمسار الصحيح، وتهيئة جيل جديد يقدم كرة قدم على مستوى جيد يضاهي البلدان المتطورة في اللعبة.