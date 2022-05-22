المرض يصرع طائر الجنوب "شييب داغر" في بغداد

شفق نيوز/ نعت الاوساط الرياضية العراقية، العداء العراقي السابق "شييب داغر" الذي توفي اليوم الاحد، بعد صراع مع المرض في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بغداد.

وكانت الاوساط الرياضية والعائلية المقربة من الراحل، قد رفعوا مناشدة الى الرئاسات الثلاث والقيادات الرياضية بينها وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد العاب القوى وبالاخص نادي الجيش الذي كان قد عمل مدرباً فيه لإنقاذ شبيب الذي لقب بـ"قاطرة العراق البشرية"، الذي كان يعاني من مشاكل صحية واخرها رقوده في مستشفى الشيخ زايد ببغداد.

شارك "شبيب داغر"، الملقب أيضاً بـ"طائر الجنوب"، و"ملك المسافات الطويلة" في عشرات البطولات الدولية، منها بطولة العالم بالعاب القوى في المانيا، وبطولتي العالم العسكرية اللتين كان ينظمها (السيزم) في مصر والجزائر، و سجل رقمين قياسيين في المانيا مقدارهما 14,15 دقيقة في سباق خمسة آلاف متر، و 3,51 دقيقة في سباق 1500م .

وتربع داغر، على عرش المسافات الطويلة منذ عام 1968 ولغاية عام 1986 حيث اعتزاله واتجاهه للتدريب بنادي الجيش.