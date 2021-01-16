المدينة الرياضية متجهزة لإقامة مباراة العراق والكويت في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم السبت، جاهزية المدينة الرياضية في البصرة لاستقبال لجنة خليجي 25 والمباراة الودية بَينَ المنتخبين العراقي والكويتي في الـ27 من شهر كانون الثاني 2021.

وقال طالب جابر مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة، إن ملاكات الوزارة ومحافظة البصرة باشرت وحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتهيئة مدينة البصرة الرياضية التي تضم ملعبين رئيسين فضلًا عن ملاعب التدريبات والمنشآت الأُخرى لتكون جاهزة لاستقبال وفد خليجي 25 وأيضًا احتضان الديربي الخليجي بَينَ العراق والكويت.

وأضاف جابر أن الاستعدادات تَجري على قدمٍ وساق لإظهار قدرة العراق على تنظيم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقةٍ مبهرة.

ومن المؤمل أن تزور اللجنة المكلفة من قبلِ الإتحاد الخليجي، البصرة في الـ26 من الشهر الجاري.