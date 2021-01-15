المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية يحذر من "لعنة" شرار حيدر

شفق نيوز/ حذر المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، جزائر السهلاني، يوم الجمعة، من أن إقحام إحدى المواد في القانون الجديد للاتحادات الرياضية "سيهدم" العملية الانتخابية للجنة الاولمبية.

وقال السهلاني في رسالة بعثها لوكالة شفق نيوز "في البداية علينا الاقرار بحاجة الرياضة الى تحديث قوانينها، وكذلك الاقرار بالجهد الذي بذلته لجنة الشباب والرياضة النيابية بهذا الخصوص".

واشار الى انه ليس جزءا من أي هيئة تنفيذية لأي اتحاد "وبالتالي لست صاحب مصلحة أو ضرر شخصي مباشر" من المادة (٣٣) من القانون الجديد للاتحادات والتي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية اي هيئة ادارية رياضية اخرى).

وأضاف السهلاني ان اقحام هذه المادة في الساعات الاخيرة للتصويت يجعلها مثار تحليل واستنتاج، مبينا انه على مستوى التحليل، فهي "مطب للمؤسسة التشريعية اوقعها به متبني هذه المادة".

وتابع بالقول ان تطبيق هذه المادة "سيهدم" العملية الانتخابية القادمة للمكتب التنفيذي بالكامل لاسباب عدة، منها ان المادة تؤكد صراحة على ان اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحادات الرياضية أما لا يجوز لهم الترشيح للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، أو عليهم الاستقالة من هيئاتهم التنفيذية في حال فوزهم بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية.

واردف السهلاني انه في كلا الحالتين فان المادة تتعارض مع الفقرة (١/ب) من المادة (١٩) والفقرة (٥) من المادة (٢٠) والمادة (٣١) والمادة (٣٢) من النظام الداخلي للجنة الاولمبية وكذلك المادة (٢٨) من الميثاق الاولمبي.

واكد على ان تطبيقها يستدعي تغيير جميع هذه النصوص واخرى غيرها، وذلك من ضرب الاستحالة، اما على مستوى الاستنتاج فإن ابعادها واضحة وهي لتضييق الطريق على بعض من الذين يتنافسون على كرسي رئاسة اتحاد القدم ومنهم شرار حيدر، المنافس المعلن لوزير الشباب والرياضة.

وقال السهلاني "يبدو ان لعنة وجود شرار حيدر في طريق وزير الشباب والرياضة تستوجب اصابة جميع اعضاء الهيئات التنفيذية للاتحادات بها، أما بإبعادهم عن الهيئات الادارية لانديتهم او بإبعادهم عن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية".