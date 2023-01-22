آرسنال يقتنص فوزاً مثيراً من مانشستر يونايتد ويعزز صدارته

فاز آرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز في الدقيقتين 17، و59 على التوالي لصالح مانشستر يونايتد، بينما أحرز أهداف آرسنال كل من إدواردو نيكيتاه (هدفين)، وبوكايو ساكا في الدقائق 24، 53، و90 على التوالي.

وبهذه النتيجة يعزز "آلمدفعجية" ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.