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المدرب حسن أحمد يعلن توصله لاتفاق مع الميناء بشروط

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-02T19:22:59+0000
المدرب حسن أحمد يعلن توصله لاتفاق مع الميناء بشروط

شفق نيوز/ أعلن المدرب حسن احمد، يوم الثلاثاء، توصله الى اتفاق مع ادارة الميناء لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب قصي منير.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، إنه سيتوجه الى البصرة يوم غد للاتفاق على بنود العقد، مضيفا أنه اتفق مع الادارة على أنه غير ملزم بنتائج المرحلة الاولى وسيكون مسؤولا عن النتائج بالمرحلة الثانية بعد اختياره للاعبين من انتقائه في الانتقالات الشتوية.

وتابع، أنه "اتفق مع الادارة على عدم قيادة الفريق في المباراة المقبلة امام ضيفه القاسم في الجولة الثامنة يوم الخميس المقبل".

ويحتل فريق نادي الميناء المركز التاسع عشر في ترتيب فرق الدوري الممتاز، بعد الجولة السابعة.

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