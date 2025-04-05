المدرب ثائر جسام خارج الحدود

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي، يوم السبت، موافقتها على استقالة مدرب فريقها الكروي ثائر جسام، من تدريب الفريق للجولات المقبلة .

‏وذكر بيان أصدره النادي، أن "الادارة وافقت على استقالة المدرب ثائر جسام وتقديم الشكر والتقدير له لجهوده التي بذلها مع الفريق"، مضيفاً أن قرار الاستقالة جاء في ضوء النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في دوري نجوم العراق لكرة القدم تحت قيادته.

وأوضح أن "الإدارة ستناقش تسمية مدرب جديد لقيادة فريق الحدود خلال المراحل المقبلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم".‏

وجاء قرار الاستقالة بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها فريق الحدود أمام فريق الطلبة 1-3 في الجولة 26.

‏ويحتل فريق الحدود المركز الأخير برصيد 13 نقطة.