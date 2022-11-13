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المدرب الإسباني كاساس يخوض أُولى مباراة رسمية بلقاء منتخب العراق وكوستاريكا في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-13T06:15:38+0000
المدرب الإسباني كاساس يخوض أُولى مباراة رسمية بلقاء منتخب العراق وكوستاريكا في البصرة

شفق نيوز/ صرّح المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد، بأن وفد المنتخب سيغادر اسبانيا عصر اليوم الأحد متوجها الى العاصمة بغداد بعد خوضه المباراتين الوديتين أمام المكسيك والإكوادور.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز ان الوفد سيعود بالكامل الى العاصمة بغداد بما فيهم المحترفون والطاقم التدريبي الاسباني على ان يتوجه الوفد الى البصرة اما يوم 14 او 15 ليبدأ تدريباته فورا استعدادا لخوض لقائه الودي الثالث أمام منتخب كوستاريكا الذي سيحل ضيفا على المنتخب العراقي يوم 17 من هذا الشهر.

واشار الى ان كل المحترفين سيتواجدون ضمن صفوف المنتخب بما فيهم محترف مانشستر يونايتد إقبال زيدان.

وبين ان المدرب الاسباني كاساس وطاقمه المساعد سيبدأن مشوارهما في تدريب الفريق وإعداده استعدادا للاستحقاقات المقبلة وستكون بدايته في اول لقاء رسمي يقود من خلاله المنتخب مع نظيره الكوستاريكي.

وكان المنتخب العراقي خاص مباراتين وديتين في اسبانيا ، خسر بالأولى أمام منتخب المكسيك 0-4 وتعادل في الثانية امام منتخب الإكوادور سلبيا من دون أهداف .

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