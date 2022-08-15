"المدرب الأجنبي" وملفات أخرى على طاولة اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة العراقي اليوم

شفق نيوز/ يعقد عصر اليوم الإثنين، الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً يناقش فيه جملة ملفات من أبرزها قضية المدرب الاجنبي الذي سيتولى مهام قيادة المنتخب العراقي، وفقاً لما افاد به عضو الاتحاد رحيم لفتة.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "الاموال الخاصة بالمدرب الاجنبي لن تدخل رصيد الاتحاد لحد الان وهذا يحرجنا في التعاقد مع مدرب اجنبي والاتفاق معه بشكل رسمي"، مؤكداً أنه "لا نستطيع الاتفاق مع مدرب اجنبي لثلاث او اربع سنوات ما لم نضمن المبلغ ودخوله خزانة الاتحاد".

واضاف ان "هذا يحرجنا في اكمال التعاقد مع المدرب ويقيد حركة الاتحاد بهذا الشأن"، مشيراً الى "السعي للحصول على المبلغ والاسراع بالتعاقد مع مدرب اجنبي على مستوى عال للمباشرة بعمله باقرب وقت ممكن".

واوضح لفتة ان "قرار صرف المبلغ صدر من الحكومة العراقية وتمت المصادقة عليه، لكنه لم يصرف الى الان والاتحاد لايستطيع التصرف او الاتفاق مع اي مدرب الا في حال دخلت الامول لخزائنه وما زلنا ننتظر هذه اللحظة الحاسمة".

وبين ان "الاجتماع يحدد مسارات مهمة تحدد المسؤوليات المقبلة التي يسعى من خلالها الاتحاد ايصال المنتخبات لمستوى الطموح".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي، انه سيعلن اسم مدرب المنتخب في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي كان مقررا امس الاحد وتم تأجيله الى اليوم الاثنين.