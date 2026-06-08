المدرب العماني يودع "الصقور".. لاعبون يجددون عقودهم وآخرون يغادرون في القوة الجوية

شفق نيوز- بغداد

قرر مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، العماني رشيد جابر، وبعض اللاعبين مغادرة صفوف الفريق، فيما جددت الإدارة عقود لاعبين آخرين، ضمن استعداداتها للموسم المقبل من دوري نجوم العراق.

واتخذ المدرب العماني رشيد جابر، قراره بمغادرة القوة الجوية بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي. ليكتفي جابر بلقب دوري نجوم العراق 2025-2026 ويقرر عدم الاستمرار مع "الصقور" للموسم الجديد.

كما ودع مواطنه العماني عصام الصبحي القوة الجوية ليتوجه إلى تايلند حيث وقع عقداً مع نادي "تاي بورت".

كذلك غادر المحترف النيجيري دانييل جيبولا نادي القوة الجوية وتعاقد مع نادي الكرمة، وأيضاً أعلن اللاعب مصطفى وليد مغادرة الفريق بعد تمثيله لعدة مواسم.

في حين جدد القوة الجوية رسمياً عقوده مع اللاعبين، محمد جواد، ومحمد سامي، ومجتبى حسن، للموسم الكروي المقبل.

وتوج فريق القوة الجوية بلقب دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026، عقب فوزه على زاخو بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليحسم صدارة الترتيب برصيد 89 نقطة، فيما أنهى زاخو الموسم في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.