المدرب العراقي حكيم شاكر يقر بصعوبة لقاء فريقه في نهائي كأس عمان

شفق نيوز/ أقرّ مدرب نادي السويق العماني، حكيم شاكر، يوم الأربعاء، بصعوبة المباراة المقبلة امام ظفار العماني في نهائي كأس عمان، التي ستجري يوم الاحد المقبل.

وقال شاكر، المدرب الأسبق للمنتخب العراقي، لوكالة شفق نيوز، انه سيلعب امام منتخب عمان (اي فريق ظفار) لما يضمه من اغلب نجوم لاعبي المنتخب العماني.

واضاف "المعروف عن ظفار انه فريق الانجازات والبطولات وقد فاز بهذه البطولة 12 مرة من أصل 15 بطولة، لكن ثقتي عالية باللاعبين الذين هم اغلبهم من اللاعبين المحليين والذين سيذلون قصارى جهدهم ويطبقوا كل ما نطلب منهم في اللقاء الحاسم داخل المستطيل الاخضر بغية كسب اللقاء واحراز اللقب".

وتابع شاكر "قدت فريق السويق وهو في وضع صعب ومتواضع النتائج وعملنا بكل جهد لايصالها الى مستوى الطموح، وقد نجحنا بدعم الادارة واجتهاد اللاعبين والاخذ بالواجبات المناطة بهم، واليوم نرى الفريق منافساً لاقوى الفرق العمانية".

وكان المدرب العراقي حكيم شاكر، قاد فريق نادي السويق العماني، امس الثلاثاء، الى نهائي كأس عمان والذي سيواجه فيها فريق ظفار العماني.

وتسلم حكيم شاكر مهمة تدريب السويق مؤخرا بعد خسارته بمباراة الذهاب امام نادي الاتحاد 1-2، التي لم يكن حينها شاكر مدربا للفريق، وفاز السويق تحت قيادته على الاتحاد في مباراة الاياب 2-0، كما حقق السويق فوزا كبيرا على حساب فريق نادي عمان، بنتيجة 4-1، على ستاد السيب الرياضي في مسقط، ضمن مباريات الجولة 9 لدوري عمان.