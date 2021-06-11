المدرب التونسي صبري عبد الواحد يباشر بمهمته مع ناشئين العراق للطائرة

شفق نيوز/ وصل مدرب المنتخب العراقي للناشئين كرة الطائرة، التونسي صبري عبد الواحد، الى بغداد لاستلام مهمته رسميا في تدريب المنتخب استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة .

وقال نائب رئيس اتحاد الطائرة صبيح حنتوش لوكالة شفق نيوز، إن عبد الواحد وصل فجر اليوم الى بغداد وبعد استراحة قصيرة بدأ مباشرة بتدريب منتخب الناشئين في تجمعه الاول في المركز التخصصي ببغداد.

واضاف انه تفاجأ بحضور اكثر من ستين لاعباً للاختبارات وفي اليوم الاول واغلبهم يمتلكون مواصفات جيدة وتوقع ان يكون للبعض منهم مستقبلا جيدا في مجال اللعبة.

واوضح ان اقبال هذا العدد اسعد المدرب التونسي وسيدفعه لبذل قصارى جهده لتقديم شيء يفرح جمهور اللعبة في العراق، مبينا ان اغلب اللاعبين راغبون اللعبة مما يشجعه لاختبار الافضل لتشكيلة المنتخب العراقي.

وختم "سنعمل معه لتطوير اللعبة وتحسين النتائج العراقية في محافل دولية مقبلة من خلال بناء جيل واعد وفق خطة مستقبلية مدروسة".

وسبق للمدرب التونسي صبري عبد الواحد وأن خاض العديد من التجارب التدريبية على مستوى المنتخبات والأندية العربية والخليجية، أبرزها قيادته اندية الصفاقسي التونسي، العين الإماراتي، واخيرا الوحدة السعودي الذي حقق معه لقب كأس النخبة لأول مرة في تاريخ النادي عام 2014، ويعتبر من ابرز اللاعبين الدوليين السابقين في صفوف المنتخب التونسي وحاصل على عدة ألقاب محلية وخارجية منها مع النادي الأفريقي التونسي .