أرنولد: لدينا العديد من الخيارات الهجومية .. أولاريو: ندرك جيدًا أهمية مواجهة العراق

شفق نيوز - بغداد

شدد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على أهمية الجاهزية الذهنية في مواجهة المنتخب الإماراتي ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، مشيرا في الوقت ذاته الى تعدد خياراته الهجومية في هذه المباراة.

وقال غراهام آرنولد، في مؤتمر صحفي خاص بمباراة يوم غد، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب الإماراتي يقوم بما قمتُ به خلال السنوات الأربع الماضية، وبعد مباراة السعودية، قمنا بتحليل أداء لاعبي المنتخب الإماراتي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وأكد المدرب، "اختيار اللاعبين الأفضل بدنياً والاجهز لمباراة الإمارات"، مردفا بالقول "لدينا حصة تكتيكية أيضاً، لكن هذه المباراة تحتاج إلى الجاهزية الذهنية أكثر من أي شيء آخر".

وتابع آرنولد، قائلاً: "نملك 24 لاعباً، ولربما للمرة الأولى منذ تولّيت تدريب منتخب العراق أصبح لدينا العديد من الخيارات الهجومية، فكل من: علي الحمادي ومهند علي وأيمن حسين جاهزون للمشاركة"، مشيراً إلى عدم وجود أفضلية بين المباراتين سواء في الإمارات أو في البصرة، فنحن مستعدون جيداً لكل مباراة على حدة، ولا فرق في المكان بالنسبة لنا.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين متحمسون للغاية لخوض هذه المباريات المهمة لمنتخب العراق"، مضيفاً أن نظام المسابقة صعّب الأمور علينا منذ البداية، والمنتخب الإماراتي يعرف تماماً ما أقصده، لكن الرحلة مستمرة ونحن ماضون في طريقنا.

وختم آرنولد، حديثه قائلاً إن "هناك أشخاصا في العراق لا يعرفون أين وصلنا الآن من إنجاز، فالعراق لم يخوض مباراة الملحق منذ 30 عاماً".

من جهته، أكد مدرب المنتخب الإماراتي، كوزمين أولاريو، أهمية مواجهة المنتخب العراقي ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وقال المنتخب أولاريو في المؤتمر الصحفي: "نحن أمام محطة من أهم محطات منتخب الإمارات، وندرك جيداً أهمية المواجهة أمام العراق"، مردفا بالقول: "سنواجه منتخباً منظماً، والمباراة لن تكون سهلة، ويجب أن نتحلى بالهدوء وألا نتأثر بالمشاعر".

وأضاف أن الخطة لا تقتصر على إيقاف أيمن حسين فقط، فمعظم لاعبي المنتخب العراقي مميزون ويخوضون تجارب احترافية في أوروبا، مشيراً إلى أنه في مثل هذه المباريات، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق.

ومن المقرر أن يلاعب العراق نظيره والإمارات يومي 13 و 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث ستقام مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بينما سيُقام لقاء الإياب على ملعب البصرة الدولي.