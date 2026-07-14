المدربون الأجانب يهيمنون على مقاعد دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أكملت أغلب أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم (2026-2027) حسم ملف مدربيها، مع هيمنة واضحة للمدربين الأجانب على الأجهزة الفنية، فيما بقي نادي كربلاء الصاعد حديثاً الفريق الوحيد الذي لم يعلن حتى الآن عن مدربه للموسم الجديد.

وتعاقدت الأندية مع عدد من المدربين الأجانب، إذ يقود التونسي فتحي الجبالي فريق القوة الجوية، ومواطنه سامي الطرابلسي الشرطة، والتونسي يامن الزلفي الغراف، والتونسي قيس اليعقوبي ديالى، والفرنسي لوران بانيد زاخو، والإيراني يحيى غول محمدي دهوك، والإيراني علي رضا منصوريان الطلبة، والسوري أيمن الحكيم الكرخ، والسوري رأفت محمد غاز الشمال، والمصري مؤمن سليمان الكرمة، والأردني هيثم الشبول الموصل.

وفي المقابل، أسندت عدة أندية مهمة القيادة الفنية إلى مدربين عراقيين، حيث تعاقد الزوراء مع باسم قاسم، وأربيل مع لؤي صلاح، والنفط مع عادل نعمة، ونوروز مع ولي كريم، والميناء مع حسين عبد الواحد، والكهرباء مع حسن أحمد، ونفط ميسان مع حيدر عبيد، فيما يقود أنمار سلام فريق الجولان.

ويبقى نادي كربلاء، الصاعد حديثاً إلى دوري نجوم العراق، النادي الوحيد الذي لم يحسم هوية مدربه حتى الآن، وسط ترقب للإعلان عن جهازه الفني خلال الأيام المقبلة، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.