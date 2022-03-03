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المحكمة الرياضية تصدّق انتخاب شعلان عبد الكاظم رئيساً لاتحاد المصارعة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-03T13:41:43+0000
المحكمة الرياضية تصدّق انتخاب شعلان عبد الكاظم رئيساً لاتحاد المصارعة

شفق نيوز / صدّقت محكمة المنازعات الرياضية العراقية، يوم الخميس، قراراً بشرعية انتخاب شعلان عبد الكاظم رئيساً للاتحاد العراقي للمصارعة، فيما ردت الدعوى المقدمة من ممثل نادي الشرطة غازي فيصل.

وكان غازي فيصل، قد اعترض على انتخابات اتحاد المصارعة الأخيرة، بعد إبعاده وإبعاد أسماء أخرى دون حق من الهيئة العامة، كما أجريت الانتخابات في مكان غير نظامي، على حد قوله.

وكانت نتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في بغداد يوم 15/11/2021، قد أسفرت عن فوز شعلان عبد الكاظم، رئيساً للاتحاد، بعد حصوله على 77 صوتاً، ومهدي حسن إسماعيل، نائباً له بالإجماع.

وأعضاء الاتحاد هم حسين كاظم حسين 79 صوتاً، وهادي مهدي واجد 78 صوتاً، ونصير عبود محسن 78 صوتاً، وطه رمضان طه 78 صوتاً، وقيصر غالب جاسم 77 صوتاً، وزهير شوكت جاسم 77 صوتاً.

وجرت الانتخابات وفق قانون الاتحادات رقم 24 عام 2021 النافذ وحسب النظام الداخلي للاتحاد عام 2021.

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