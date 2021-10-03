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المحكمة الرياضية تحكم بعدم قانونية الهيئة المؤقتة للطلبة برئاسة صلاح الفتلاوي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-03T21:08:05+0000
المحكمة الرياضية تحكم بعدم قانونية الهيئة المؤقتة للطلبة برئاسة صلاح الفتلاوي

شفق نيوز/ كسب عضو الهيئة الادارية السابقة لنادي الطلبة حيدر عبد الرزاق قضيته التي رفعها في المحكمة الرياضية ضد الهيئة المؤقتة والذي ادعى فيها عدم أحقيتها بإدارة النادي، مؤشراً خروقاً بعد حلها الإدارة السابقة.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على قرار الحكم القضائي من محكمة المنازعات الرياضية والذي جاء فيه:

1- ادارة الطلبة الحالية برئاسة وكيل وزارة التعليم علي حميد والمؤقتة برئاسة صلاح الفتلاوي باطلة وغير قانونية.

2- إلغاء نتائج الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة لنادي الطلبة ونتائجه ومقرراته والذي عقد في 11 اذار 2021

3- عودة الوضع الاداري الى ما قبل الاجتماع الاستثنائي وتعاود الإدارة السابقة مهام عملها (بالقانون)

4- اي قرارات ادارية او مالية توقع من الادارة الحالية التي تدير النادي سيعرضها للمساءلة القانونية.

عضو ادارة الطلبة اللاعب الدولي حيدر عبد الرزاق ينجح قانونيا باعتراضه على كل ما جرى من خروقات ادارية تتعلق بالادارة، فيما ردت المحكمة قضيته التي رفعها ضد وزير الشباب والرياضة.

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