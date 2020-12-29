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المحترف ياسر قاسم يقترب من زاخو في الانتقالات الشتوية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-29T09:25:19+0000
المحترف ياسر قاسم يقترب من زاخو في الانتقالات الشتوية

شفق نيوز/ ذكر مدير فريق نادي زاخو طه زاخوي، يوم الثلاثاء، بأن اتفاقا أبرم بين ادارة نادي زاخو ومدير أعمال اللاعب ياسر قاسم.

وقال زاخوي لوكالة شفق نيوز؛ إن اتفاقاً مبدئياً أبرم بين ادارة نادي زاخو وزيد ياسين مدير اعمال اللاعب الدولي ياسر قاسم، لتمثيل فريق زاخو بالانتقالات الشتوية.

وبين ان الادارة ستتفق مع المدرب بهذا الشأن لحسم الموضوع وضم اللاعب المحترف ياسر قاسم، ليكون اضافة للفريق وتعزيز صفوفه في المرحلة الثانية لدوري العراقي الممتاز.

والمحترف المغترب العراقي في انكلترا ياسر صفاء قاسم من مواليد 1991، مثل نادي نورثامبتون تاون ونادي ماكليس فيلد تون، ولعب مع ناديي لوتون تاون وبرايتون أند هوف ألبيون، كما سبق له اللعب مع نادي توتنهام هوتسبر ولعب مع منتخب العراق منذ 2012.

وشارك قاسم في بطولة خليجي 22 في المملكة العربية السعودية. فاز بجائزة أفضل لاعب عراقي محترف للعام 2015.

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