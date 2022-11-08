المحترف "الآي فاضل" يلتحق بوفد المنتخب العراقي في إسبانيا 

شفق نيوز/ التحق لاعب نادي غوتنبرغ السويديّ "الآي فاضل" بوفدِ المُنتخبِ الوطني العراقي، وذلك بعدَ وصوله إلى مقرّ إقامةِ الوفدِ في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة.

يذكرُ أن اللاعب تعذرَ عليه الالتحاقُ بوقتٍ مُبكرٍ بعدَ تعرُضه لأزمةٍ صحيّةٍ قبل يومين، وسيكون متواجداً في مواجهةِ الغد ضد المكسيك، ويبقى موضوعُ اشتراكه في المُباراةِ عائداً للجهازِ الفنيّ.

وأجرى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، عصر اليوم الثلاثاء، آخر وحداته التدريبية في ملعب مونتيليفي الذي سيحتضن مواجهة العراق والمكسيك غدا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا (21:00)، الحادية عشرة مساء بتوقيت العراق (23:00) .