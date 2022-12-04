المحترف العراقي شربل عوني شمعون يتسلم جوازه لينضم لمنتخب الشباب

شفق نيوز/ أعلن المدير الإداري لمنتخب شباب العراق لكرة القدم، نديم كريم، يوم الاحد، عن إتمام الأوراق الثبوتية للاعب المحترف في نادي ويسترن يونايتد الأستراليّ، شربل عوني شمعون.

وقال كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه، تم صباح اليوم، إصدار وتسليم جواز السفر للاعب شربل عوني شمعون، وقد سبقه إكمال أوراقه في محافظةِ نينوى من قبل المنسق الإداري للاعبين المغتربين زيد الزيدي.

وأضافَ أن "اللاعب الآن جاهز من الناحيةِ الإدارية لتمثيل المنتخبِ في الاستحقاقاتِ المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا للشَبابِ التي من المؤمل إقامتها مطلع شهر آذار من العامِ المُقبل".