المحترفون يصلون تباعاً.. المنتخب العراقي يغادر إلى السعودية لخوض الملحق الاسيوي

شفق نيوز- بغداد

كشف رياض هادي عضو المكتب الإعلامي في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، عن مغادرة المنتخب العراقي إلى السعودية على متن طائرة خاصة استعداداً لخوض مباراتي الملحق الاسيوي.

وقال هادي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي حالياً في متواجد في مطار بغداد الدولي وستقلع الطائرة في تمام الساعة 12 ظهراً ليبدأ أولى تدريباته هناك"، مبيناً أنه "حسب الجدول وبعد انتهاء ارتباط اللاعبين بانديتهم الخارجية كل من ريبين سولاقا ومنتظر ماجد وأمير العماري سيلتحقون الى السعودية مباشرة في وقت لاحق من اليوم، للانضمام تدريبات المنتخب".

وأشار الى أن لاعبي المنتخب الذين سيصلون يوم غد الثلاثاء هم كيفن يعقوب وزيدان إقبال وماركو فرج وايمار شير، وميرخاس دوسكي.

وأضاف أن اللاعبين الذين وصلوا يوم أمس الأحد هم حسين علي وزيد تحسين، وبشار رسن، ويوسف الأمين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب العراق أولى مبارياته في الملحق الاسيوي المقرر في السعودية امام اندنوسيا يوم 11 تشرين الاول الحالي ويلاقي في ثاني مواجهاته منتخب السعودية يوم 14 الشهر الحالي.