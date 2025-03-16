المحترفون يصلون البصرة.. المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعدادا لملاقاة الكويت

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة، وصول لاعبي المنتخب العراقي المحترفين، بهدف الالتحاق بالمعسكر التدريبي استعدادا لمواجهة الكويت.

وقد صل المحترف في صفوف ألمير سيتي الهولندي، علي جاسم قادما من هولندا، إلى البصرة، فيما وصل هداف المنتخب العراقي، المحترف في صفوف الوكرة القطري ايمن حسين مدينة البصرة صباح اليوم الاحد، وسوف يخوض تدريباته مع اسود الرافدين مساء.

فيما وصل الى البصرة لاعب المنتخب والمحترف في نادي الرياض السعودي ابراهيم بايش، ليدخل تدريبات المنتخب المقررة اليوم في البصرة، كما وصل لاعب كراكوفيا السويدي امير العماري ولاعبا نادي أوريبرو السويدي الاي فاضل ولوكاس شليمون، ولاعب نادي سترومسجودست النرويجي ماركو فرج، ولاعب الوحدة السعودي يوسف الامين.

وظهر اليوم ملعب البصرة الدولي 65 ألف متفرج، بحلته الجديدة بعد اكمال كافة اعمال الصيانة والتأهيل، قبل خمسة أيام من مباراة العراق والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم المقرر اقامتها فيه.

ووصل مساء امس السبت المجموعة الاولى من فد المنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة البصرة، وذلك تحضيراً لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره الكويتيّ، وقد كشفت شفق نيوز، أن اللاعبين يلتحقون بمعسكر المنتخب بشكل متقطع، وساء المحترفين أو في الأندية العراقية.

ويجري المنتخب العراقي اولى تدريباته اليوم الأحد بخوضه وحدة تدريبية مسائية تحتضنها مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية.

ويذكر ان مراكز بيع تذاكر مباراة العراق والكويت المقررة يوم الخميس المقبل ستكون متاحة في جميع محافظات العراق، وسيتم إطلاق عملية البيع اليوم الاحد بعد الإفطار.