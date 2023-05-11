المحترفون يتوافدون.. "ألكسندر اوراها" يحط رحاله في بغداد

شفق نيوز/ وصل، اليوم الخميس إلى مطار العاصمة بغداد، المحترفُ في نادي كوينز بارك رينجرز ألكسندر اوراها، للالتحاق بتدريبات مُنتخب الشباب في بغداد استعدادا لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما التي ستنطلق في الـ 20 من هذا الشهر.

وكان المحترفون في نادي غوتبورغ السويدي " الاي فاضل" ويوسف الأمين لاعب فينورد الهولندي، ورومان دولاتشي لاعب شالكه الألماني قد وصلوا الى بغداد والتحقوا بتدريبات المنتخب الشبابي في بغداد استعدادا للنهائيات .

واستقبل اوراها المنسقُ الإعلاميّ لمُنتخب العراق للشباب قحطان المالكي، بينما وصل قبل عدة أيام لاعب فينورد الهولندي يوسف الأمين ولاعب شالكه الألماني رومان دولاتشي، ويوم أمس وصل الاي فاضل لاعب غوتبيرغ السويدي، حيث التحقوا بتدريبات المنتخب الشبابيّ الجارية في بغداد.

هذا ومن المؤمل أن يصل يوم غد اللاعب آدم طالب للالتحاق بتدريبات المُنتخب قُبيل المغادرة إلى الأرجنتين في السابع عشر من الشهر الحالي.