سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"المحترفون المغتربون" يلتحقون بالمنتخب العراقي في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-19T09:01:12+0000
"المحترفون المغتربون" يلتحقون بالمنتخب العراقي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت ادارة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن اللاعبين "المحترفين" سيلتحقون بطاقم المنتخب نهاية شهر اب الجاري في العاصمة بغداد.

وقال المدير الاداري للمنتخب، باسل كوركيس، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب  الوطني العراقي يواصل تدريباته بمعسكره في مدينة قيصري التركية، موضحاً أنه  بات من المؤكد عدم التحاق اي لاعب من اللاعبين المغتربين المحترفين بتدريبات المنتخب خلال معسكر قيصري رغم كل المحاولات بسبب ارتباطهم مع انديتهم.

وأضاف كوركيس، إن "المدرب ادفوكات كان يطمح بالتحاق اللاعبين لمعسكر تركيا بغية خلق توليفة ينسجم من خلالها اللاعبين قبل الدخول بالمنافسات الرسمية مطلع ايلول المقبل".

وبين أن "ادفوكات تابع عدداً كبيراً من المحترفين عبر مقاطع فيديو وموقع اليوتيوب والمواقع الاخرى،  ووقع اختياره على خمسة اقتنع بهم بشكل كامل، وهم جستن ميرام لاعب ريال سالت ليك الاميركي، وامير العماري لاعب هالمستاد السويدي، وفرانس ضياء بطرس محترف هوبرو الدنماركي،  واسامة رشيد لاعب خورفكان الاماراتي ، وجيلوان حمد محترف اوريبرو السويدي".

وأشار إلى أن "اللاعبين الخمسة سيلتحقون بالمنتخب العراقي في بغداد يوم 30 من شهر اب الحالي، ليغادر الوفد بعدها الى كوريا الجنوبية لمواجهة الفريق الكوري في الثاني من شهر ايلول المقبل ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر عام 2022".

 

related

العراق بالزي الأبيض أمام هونغ كونغ.. ومسحة كورونا "سلبية"

Date: 2021-06-10 18:36:33
العراق بالزي الأبيض أمام هونغ كونغ.. ومسحة كورونا "سلبية"

منتخب العراق أولا في بطولة العرب بالثلاثي

Date: 2021-06-04 15:19:35
منتخب العراق أولا في بطولة العرب بالثلاثي

منتخب العراق لألعاب القوى يعسكر بثلاث مدن تحضيراً لبطولة العرب في تونس

Date: 2021-05-02 20:59:20
منتخب العراق لألعاب القوى يعسكر بثلاث مدن تحضيراً لبطولة العرب في تونس

علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

Date: 2020-10-16 06:04:25
علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

اربيل تحتضن ودية العراق وسوريا

Date: 2020-08-06 17:11:03
اربيل تحتضن ودية العراق وسوريا

منتخب طاجكستان يعسكر في البصرة ولاعبو العراق مستعدون للمواجهة

Date: 2021-05-22 19:21:03
منتخب طاجكستان يعسكر في البصرة ولاعبو العراق مستعدون للمواجهة

كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

Date: 2021-06-10 10:42:01
كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

علي عدنان يخضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة

Date: 2021-01-12 19:27:54
علي عدنان يخضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة