المحترفان الأمين ودولاتشي يصلان بغداد

شفق نيوز/ وصل، فجر اليوم الاثنين إلى مطار العاصمة بغداد، المحترفان "يوسف الأمين" لاعب فينورد الهولندي، و"رومان دولاتشي" لاعب شالكه الألماني، للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب في بغداد استعدادًا لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستنطلق في الـ 20 من هذا الشهر.

وكان في استقبال دولاتشي والأمين المنسق الإعلاميّ لمنتخب العراق للشباب قحطان المالكي.

ومن المؤمل أن يصل تباعاً في الأيام المقبلة بقية اللاعبين المحترفين الذين تمت دعوتهم من قبل مدرب منتخب الشباب عماد محمد للالتحاق بتدريبات المنتخب قبيل المغادرة إلى الأرجنتين في السادس عشر أو السابع عشر من الشهر الحالي.