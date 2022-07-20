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المجنس الأمريكي يعتذر عن تمثيل العراق في "التضامن الإسلامي"

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-20T10:26:30+0000
المجنس الأمريكي يعتذر عن تمثيل العراق في "التضامن الإسلامي"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، يوم الأربعاء، عن اعتذار المجنس الأمريكي دي ماريو مايفيلد، من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي المقرر في شهر آب المقبل، في مدينة قونيا التركية.

وكان مجنس المنتخب العراقي لكرة السلة، اللاعب الأمريكي ديماريو مايفيلد، قد عبر بعد حصوله على الجنسية العراقية رسمياً، عن فخره الكبير بتمثيله لمنتخب العراق لكرة السلة، في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستستضيفها لبنان، مؤكداً عزمه وزملائه على تحقيق المجد للعراق.

وقال العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عذر دي ماريو عن الحضور للمعسكر التدريبي، وتمثيل سلة العراق بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، لارتباطاته والتزاماته الخاصة في أمريكا"، مشيراً إلى أن "المنتخب العراقي سيقتصر على أربعة لاعبين تم اختيارهم لتمثيل سلة العراق بعد التقليص في منافسات دورة التضامن الإسلامي بفعالية 3×3 وهم: محمد صلاح، وعلي مؤيد، وحسان علي عبدالله، وكرار جاسم".

وأضاف أن "الاتحاد أقام معسكراً داخلياً للمنتخب سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، يدخل بعدها بمعسكره الأخير في تركيا، والذي يستمر حتى انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر شهر تموز المقبل".

ومن المقرر أن تكون نسخة 2022 من ألعاب التضامن الإسلامي النسخة الخامسة ضمن هذه الألعاب، وستقام خلال الفترة من 9 إلى 18 أب المقبل في قونية بتُركيا تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

ويُعد تنظيم هذه الألعاب المرة الأولى التي ستُنظم فيها اللجنة الأولمبية الوطنية التركية حدثا رياضيا من هذا النوع.

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