المجر يفرض التعادل على فرنسا في "يورو 2020"

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره المجري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 2020“.

وتقدم منتخب المجر بهدف أول عن طريق أتيلا فيولا مع الدقيقة 46، إذ اخترق فيولا دفاعات فرنسا من الجبهة اليسرى وسدد الكرة على يمين الحارس، هوغو لوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم المجر بهدف نظيف.

ولكن في الشوط الثاني انتفض المنتخب الفرنسي، خاصة مع دخول الفرنسي عثمان ديمبلي بديلا، ليدرك أنطوان غريزمان التعادل مع الدقيقة 66.

ويعد هدف غريزمان هو السابع في بطولة الأمم الأوروبية تاريخيا مع المنتخب الفرنسي، ليحل في المركز الثاني خلف ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف، ويعادل رقم آلان شيرار نجم المنتخب الإنجليزي.

ويعد هدف غريزمان ايضا هو الـ38 له مع "الديوك" تاريخيًا، في مباراته الـ50 على التوالي بقميص منتخب بلاده.

وحققت فرنسا الفوز بالمباراة الأولى لها في البطولة على ألمانيا بهدف دون رد، بينما خسرت المجر أمام البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب فرنسا إلى للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب البرتغال بـ3 نقاط، حيث يواجه ألمانيا متذيلة الترتيب دون نقاط، مساء اليوم، والمجر تأتي في المركز الثالث بنقطة واحدة.