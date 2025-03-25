المتواجدون أكثر من العدد المسموح به.. أسباب شح تذاكر مباراة العراق وفلسطين

شفق نيوز/ أوضح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، أن السفارة العراقية في الأردن أعلنت عن تواجد أكثر من 35 ألف عراقي مقيم و3 آلاف مشجع وافد من بغداد إلى عمّان.

وقال الزاملي، المرافق لوفد المنتخب في عمان، لوكالة شفق نيوز، إن "العدد كبير والتذاكر قليلة قياسا بالعدد"، مبيناً أن حصة العراق 1290 تذكرة فقط، بينما يصل عدد المتواجدين إلى 4 آلاف مشجع أمام السفارة، حيث وزعت التذاكر عليهم بصعوبة".

وأضاف: "لا نضمن لمن حصل على التذكرة أن يبيعها بـ(السوق السوداء) وهذا وارد ولا يحسب علينا، أو على السفارة العراقية في عمان"، مشيراً إلى أن "الاتحاد العراقي يأمل زيادة التذاكر كما وعدنا الاتحاد الفلسطيني بتزويدنا 700 تذكرة إضافية.

وخلص عضو اتحاد الكرة العراقي، إلى التأكيد على عدم تدخل الاتحاد العراقي بتوزيع التذاكر التي أرسلت مبالغها للسفارة العراقية مباشرة.

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مواجهة حاسمة مساء الثلاثاء، أمام نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب عمّان الدولي في الأردن عند الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت بغداد، بعدما طلب الاتحاد الفلسطيني من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد عمّان ملعباً افتراضياً له، نظراً لصعوبة إقامة اللقاء في فلسطين.

وسيفتقد المنتخب العراقي في مباراة اليوم اللاعب ميرخاس دوسكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى ماركو فرج الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة.