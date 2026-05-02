المتصدر يتعرض لخسارة مفاجئة.. 4 انتصارات و5 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

شهدت منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مساء السبت، أربع حالات فوز مقابل خمس تعادلات، أبرزها خسارة المتصدر الجولان أمام البيشمركة بهدف دون رد.

وحقق البيشمركة مفاجأة الجولة بإسقاطه الجولان المتصدر بهدف وحيد، فيما تغلب الناصرية على كربلاء بنتيجة 4-3 في أكثر مباريات اليوم إثارة.

وفاز عفك على الحسين بهدف دون مقابل، كما تجاوز المصافي ضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1.

وانتهت خمس مباريات بالتعادل، إذ تعادل مصافي الجنوب مع الحدود سلبياً، وميسان مع الرمادي من دون أهداف، ونفط الوسط مع الفهد بالنتيجة ذاتها.

كما تعادل البحري مع غاز الشمال 2-2، والجيش مع الاتصالات 1-1.

وتُختتم مباريات الجولة، الأحد، بلقاء الحشد الشعبي والكاظمية عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب النفط.