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المبرقع يتعهد بإنجاز مشاريع درجال وخليجي 25 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-30T16:51:32+0000
المبرقع يتعهد بإنجاز مشاريع درجال وخليجي 25 

شفق نيوز/ تعهد وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد احمد المبرقع، اليوم الأحد، بإنجاز المشاريع المتبقية في الوزارة من عهد الوزير السابق عدنان درجال، فضلاً عن بطولة خليجي 25. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع أكد وفي أول يوم تسلمه المهمة من الوزير السابق عدنان درجال، أن العديد من المشاريع والأهداف ستنجز على أكمل وجه بجميع المجالات ومنها بطولة خليجي 25 التي تتطلع الجماهير إلى نجاحها في البصرة.

من جانبه أعرب الوزير السابق عدنان درجال، عن سعادته لما قدمه خلال فترة إستيزاره للحقيبة الوزارية، مؤكدا "سأكون مساعدا للمبرقع متى ما احتاجني ولن أبخل بأي معلومة يحتاجها في بداية مشواره".

وتمنى درجال التوفيق والنجاح للوزير الجديد احمد المبرقع.

وسلم الوزير السابق عدنان درجال اليوم الحقيبة الوزارية  للوزير الجديد احمد المبرقع بعد تسلمه المهمة رسميا اليوم.

وثمن المبرقع لموظفي وزارة الشباب والرياضة والعاملين فيها "تفانيهم في العمل"، مطالبا بضرورة "التواصل والعمل بذات الهمة في الفترة المقبلة".

كما قدم شكره لوسائل الإعلام المختلفة التي "اجتهدت في تغطية انشطة الوزارة وفعالياتها واظهارها الى الجمهور بطريقة احترافية متميزة".

وصوت البرلمان العراقي، يوم 27 تشرين الأول الجاري، على كابينة حكومية جديدة يرأسها محمد شياع السوداني، بينها أحمد المبرقع وزيراً للشباب والرياضة.

  

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